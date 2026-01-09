Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu sene "Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla 12. tertiplenen Necip Fazıl Ödüllerinin ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Üstadın fikir ve sanat mirasına 4 elle sarılıp bu sene de ödül töremizi başarı ile tertipleyen ve Star Gazetesini ve Kültür Bakanlığımızı kutluyorum

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl'ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl Ödülleri yeni bir pencere açtı. Necip Fazıl Ödülleri gençlerimiz için pusula işlevi görüyor

2014'ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleri ile buluşturduğumuz Necip Fazıl Ödülleri bugün geldiğimiz nokta itibari ile sanat ve düşünce dünyamızda kanon oluşturucu bir nitelik kazanmıştır

Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur

Dijital tekno kültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde gençlerimiz için pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödülleri'mizi bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum

Müslümanın yüzünün yere eğilmesine hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur

Hakikate ulaşmak, maveranın izini sürmek onda yegâne amaçtır

İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği tüketildiği bir çağda yaşıyoruz.

Ustandın Sakarya şiirini ithaf ettiği aşk, veyd ve iman gençliği işte bu şuurla büyümüş, yetişmiş Anadolu'nun dört bir yanında kök salmıştır

Biz ve bizim neslimiz onurlu ve namuslu bir fikir mücadelesi nasıl verilir, Necip Fazıl'dan bunu öğrendik.

Şiirlerini estetikle, fizikle ve metafizikle ince bir işçilikle süsleyen Necip Fazıl, tefekkürü ise sanatının hem kalesi hem de temeli hâline getirmiştir.

1970'lerin sokaklara kadar sirayet eden karanlık ve kaotik atmosferinde kendine bir çıkış yolu arayan gençliğe istikamet çizmiş özgüven aşılamış tarih ve benlik şuuru kazandırmıştır

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir. Onun tasavvurunda zafere vasıl olmak müjdeye nail olmak ancak eza ve cefaya katlanmakla, zorluk ve baskılara göğüs germekle ama daima dik durmakla mümkündür.

Üstad, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Onurlu mücadeleyi Necip Fazıl'dan öğrendik.

Savunma sanayinden siyasete, spordan kültür ve sanata hayatın her alanında çağa mührünü vuracak kim var diye sorulduğunda, sağına soluna bakınmadan "ben varım" diye kükreyecek bir gençlik var.