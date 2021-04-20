20 Nisan 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 12:12

Diş kanayınca oruç bozulur mu? sorusunun cevabı, Ramazan ayında oruçlu olupta diş sorunu yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Diş kanamasının abdesti bozduğu bilinirken, bu durumun oruca etkisi diş problemi olan kişiler tarafından araştırılıyor. Orucu bozan şeylerin başında bilerek bir şeyler yiyip içmek geliyor. Peki bilmeden yutulan kan, Diş kanaması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozar mı? sorusu, Ramazan'ın ilk gününden beri pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Oruçlu geçirilen süre içerisinde belirli sebeplerle karşılaşılabilen sorunlardan birisi olan diş kanaması, orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Peki Diş kanayınca oruç bozulur mu? İşte Diyanet'in konu hakkında açıklaması

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diş kanamasının orucu bozup bozmadığıyla ilgili Fetvası şöyle;

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

DİŞ KANAYINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Diş kanaması halinde, eğer ki kan az olur ve boğaza geçmezse oruç bozulmaz. Çok olmak ile birlikte tükürük çoğunlukta ise, oruç yine bozulmaz. Ancak kan tadı bariz şekilde hissedilir ve kan ile tükürük miktarı eşit olur ise, oruç bozulmuş kabul edilir.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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