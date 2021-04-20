20 Nisan 2021 Salı 12:30 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 12:30

Kolonya koklamak ve sürmek orucu bozar mı? sorusu, özellikle Kovid-19 salgınının arttığı bu günlerde dezenfektan olarak kolonya kullananlar tarafından araştırılıyor. Orucu bozan şeylerin başında bilerek bir şeyler yiyip içmek geliyor. Oruçlu geçirilen süre içerisinde parfüm veya kolonya kullanılması, orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Peki Kolonya koklamak ve sürmek orucu bozar mı? Parfüm veya kolonya kokusu orucu bozar mı?

İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması:

KOLONYA KOKLAMAK VE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz. Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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