Cengiz Ünder'i derinden etkileyen olay! Formsuzluğunun sebebi belli oldu

Cengiz Ünder'in Marsilya'da son haftalardaki form düşüklüğü Fransız basınında eleştiri konusu oldu. Marsilya kulübüne yakınlığıyla bilinen Le Phoceen spor sitesinde yer alan haberde "Cengiz Ünder'in tembelliğinin nedenleri" başlığı atılırken, "Türk kanat oyuncusu birkaç haftadır daha az öne çıkıyor ve bu durum sebepsiz değil." ifadeleri kullanıldı.

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PSG MAÇINDA SAKATLANDI, REIMS DEPLASMANINDA GERİ DÖNDÜ

Ligue 1'de Marsilya'nın Nantes'i 3-2 yendiği maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Cengiz, Reims deplasmanında sahalara geri döndü ve takımının 1-0 kazandığı maçta 73 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu 10 gün önce oynanan PSG - Marsilya maçında sakatlanmış ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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"DÜNYA KUPASI'NDAN ELENMEK CENGİZ ÜNDER'İ KÖTÜ ETKİLEDİ"

Le Phoceen'in Türk futbol uzmanı Atakan Anıl'a göre; PSG maçına devam edemeyen Cengiz Ünder'de diz sakatlığının yanı sıra genel bir yorgunluk da söz konusu. Anıl, Cengiz'deki form düşüşüyle ilgili olarak "Bana göre Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi onu çok etkiledi. Bundan elbette bütün Türkler etkilendi ama Cengiz'e etkisi daha fazla oldu. Çünkü oldukça telaşlıydı ve Portekiz'e karşı oynanan Play-Off maçındaki tartışmalar onun üzerinden dönüyordu. Türk futbolcunun milli maç arasından sonra düşüşe geçtiğini gördük. Cengiz'in bu durumdan çok etkilendiğine eminim çünkü kendisini Türk Milli Takımı'nın 1 numaralı kozu olarak görüyordu." yorumunu yaptı.

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"CENGİZ ÜNDER BU DURUMU İLK KEZ YAŞIYOR

Cengiz Ünder'in Leicester City'de fazla forma şansı bulamadığını, Roma'da ise rotasyon oyuncusu olduğunu hatırlatan Atakan Anıl, "Böyle bir geçmişi olmasına rağmen Marsilya'ya sezon başından beri çok şey verdi. Hemen hemen her maç oynadı. Bu, Cengiz'in Başakşehir'de kendini gösterdiği kısa bir dönem dışında hiç bilmediği bir durum. Türk futbolcunun Marsilya'da formunun zirve noktasını yaşadığını bildiğimiz için gelecek hakkında endişelenmek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi