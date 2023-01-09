Dev derbi dünya basınında! ''Galatasaray, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü''

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanından 3-0 galip ayrılan Galatasaray liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılıların, dev derbideki zaferi dış basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını, Mauro Icardi ile Sergio Oliveira'nın performansından övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi 3 golle yıktılar! Kadıköy'de zafer Galatasaray'ın

TUTTO MERCATO: 'GALATASARAY'DAN DERBİDE PARTİ'

İtalyan basınının önde gelen haber kuruluşlarından Tutto Mercato, Serie A'da daha önce forma giyen ve dev derbide görev alan yıldızlara vurgu yaptı. Tutto Mercato'da yer alan haberde, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti" denildi.

Jorge Jesus: Bu sonucun sorumlusu benim

A BOLA: 'JESUS SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALDI

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmesine dikkat çekti. A Bola'da yer alan haberde, "İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sorumluluğu üzerine aldı" yorumunda bulunuldu.

Mauro Icardi: Gol atmam çok normal, görevim bu!

'ICARDI'DEN TÜRK DERBİSİNDE 15 DAKİKALIK GAZAP'

News Rebeat'ın haberinde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Arjantinli santrforun performansını derbi zaferiyle paralel orantıda tutan News Rebeat, "Mauro Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" denildi.

Ali Koç: İnşallah biz şampiyon olacağız

O JOGO: 'JESUSLU F.BAHÇE DAĞILDI'

Portekiz basınından O Jogo'nun haberinde ise, "Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı" ifadeleri kullanıldı.

Mais Futebol'un haberinde Sergio Oliveira'nın performansına vurgu yapıldı. Dev derbiyle ilgili, "Sergio Oliveira'nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı" denildi.

Dursun Özbek: Mayısta şampiyonluğu kutlayacağız inşallah

'İSTANBUL DERBİSİNİN BÜYÜK GALİBİ'

Portekiz basınından Sapo Desporto'da yer alan haberde, "Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek İstanbul derbisinin büyük galibi oldu" yorumunda bulunuldu.

Mauro Icardi sahalara golle döndü

'G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Romanya kaynaklı Prima Sport'ta yer alan manşette olay bir başlık kullanıldı. Prima Sport'un manşetinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü" ifadeleri kullanıldı.