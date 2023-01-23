Ezeli rakiplerin Arda Güler kapışması!

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i, Porto ve Benfica takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin, 25 Şubat sonrasında yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Arda Güler için sezon sonu kulübün kapısı bir hayli çalınacak gibi.

Yeni sözleşmede önemli detay Arda Güler imzayı atıyor

FENERBAHÇE'YE PORTEKİZ TAKİBİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize'yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuş ve "Portekiz benden dolayı Fenerbahçe'nin maçlarını canlı izliyor, böyle statlar Süper Lig'e yakışmıyor" demişti. Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadece Jesus'un sahadaki sonuçlarına bakmıyor, takımdaki oyuncuları da mercek altına alıyor.

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BENFICA VE PORTO ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Performansıyla futbolseverlerin sevgilisi olan Arda Güler, Portekiz'de de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Benfica ve Porto, 17 yaşındaki yıldızı transfer listelerine yazdı.

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SEZON SONUNDA TEKLİF BEKLENİYOR

Yönetim, 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek Arda ile profesyonel bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kapısı bir hayli çalınacak gibi görünüyor.

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GENÇ YILDIZLARIN VİTRİNİ PORTEKİZ

Bilindiği üzere Portekiz, genç yıldızlar için tam bir vitrin. Buna son örnek de Benfica forması giyen Joao Felix'in 127 milyon avro gibi astronomik bir rakamla Atletico Madrid'e gitmesi.