Özel, “seçilmiş” değil, tezgâh ile seçilmiş başkan…

CHP'de tırmanan gerilim dün de azalmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da Meclis'te kürsüye çıkmazken Özgür Özel TBMM'de Grup Toplantısında konuştu.

Ayrı dünyaların iki CHP'si var şu anda.

Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantı sonrası Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultayla ilgili olarak Eylül ayının ilk haftasından itibaren kongre sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Özgür Özel ise Grup Toplantısında resmen umut tacirliği yaptı.

Morali bozuk CHP'li kitleyi, salondan yükselen alkışlar ve yuhlar eşliğinde başka bir dünyaya ışınladılar.

Özgür Özel, başta İBB'deki asrın yolsuzluk iddiaları ile ilgili davalar olmak üzere bunların gerçekliği üzerine şal örtüyor.

Tutturmuşlar bir "seçilmiş Genel Başkan" teranesi, ama gerçeği sürekli görmezden geliyor, dikkat dağıtıyorlar.

Seçilmiş de, delegenin hür iradesi ile değil ki...

Önemli sayıda delegenin iradisi satın alınmış, attığı oyu fotoğrafla belgelenmesi istenmiş, onur kırıcı yollara tevessül edilmiş...

Biz diyoruz ki, arkadaş, sen demokratik bir tercihle seçilmedin. Senin seçimi kazanman, dopingli sporcunun birinci olması gibi. Doping tespit edilince birincilik elden alınıyor.

38. Kurultay'da yargı; delegelerin oyunun satın alındığı, belediyelerde iş/koltuk verildiği tespit edilmiş ve Özgür Özel'in hile ile, oyun ile, tezgâh ile seçildiği, dolayısıyla bu seçimin ve sonrakilerin geçersiz olduğunu ortaya koymuş.

Bu, övünülecek değil utanılacak bir durum.

Pek çok ülkede onurlu siyasetçiler, böyle bir gerçek ortaya çıktığında istifa ediyorlar...

Bu gerçeği unutturmaya çalışmak ayıptır. Kılıçdaroğlu/kayyum/butlan kelimeleri üzerinden sütten çıkmış ak kaşık gibi meydan meydan dolaşmak milletin aklı ile alay etmektir...

Özgür Özel, dün konuşmasını bitirirken iktidara yürüyoruz arkadaşlar diyerek kapıya yöneldi...

Hayal görüyor.

Ne yaparsa yapsın, sokaklardan medet umsun, kürsüden bağırıp çağırsın, şaibe ile hile ile kandırılmış delege oyları ile genel başkan seçildiğini unutturamaz.

Dün son olarak "ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu ihraçları sürdürdükçe eninde sonunda CHP'yi terk edecekler.

Vuruşarak çekilmeyi seçtiler.

Ama şunu belirtmeden geçmeyeceğim.

Malum medya, CHP'li kalemşorlar ha bire anketler yayınlıyor, Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp kuracağı partinin birinci parti olduğunu dayatıyorlar.

Özgür Özel bir lider değil. Lider kumaşı yok. Kitlelerin onu sahiplenmesi, liderliğinden değil, şu anda yaşadıkları şoktan, şaşkınlıktan.

Özel, İmamoğlu'nun büyük para desteği ile katakulli ile CHP genel başkanlığına oturmuş bir figür.

Evet, lider kumaşı yok, bir donanımı yok, dış politikada bir çizgisi, milli/yerli bir duruşu yok.

Liderlik zorlama ile olmaz.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Dün kürsüden diyor ki, "seçilmişler talimatı, görevi milletten alırlar."

Biz de diyoruz ki, İmamoğlu'nun parası ile seçilenler talimatı, İmamoğlu'ndan alırlar.

Eğer aksini iddia edecek olan varsa Özgür Özel'e şunu sorsun; "delegelerin hiçbiri para almadı mı, çok demokratik bir kurultay mı yaptınız?"

Özel, "seçilmiş" değil, tezgâh ile seçilmiş başkan.

Demokrasinin katledildiği bir kurultayda alavere dalavere ile CHP'nin koltuğuna oturtulan biri.