Tarafsız kalan insan ezmesi

Aydınlarınızın karanlığından siyaha düştük!

Özgürlük bir rüyaysa bile uyutmuyordunuz gözümüzün bebeklerini,

Vuruluruz yine de şakaklarımızdan akar Gazze,

Dervişler ve veliler uzatıyordu umudun ömrünü en tepeye,

Dokuz kardeşi topluca dolduruyordu küreğine karınca,

Şehadete süratle varınca dinlenmek ister yorulmayan ihtiyar teselli,

Kudretli bir hayal kurup söküp pillerini saatlerin bombalara görünmeden usulca

Yaşamak ister canı eski ve güzel günlerin,

***

Tarafsız kalabilirdik diyen bir tane insan ezmesi vardı. Nerede?

Bir de kelsefeci çıktı, kibrin şarj istasyonu eski sürüm ıkındırık yorumlayıcı..

Gazzede olanlar

İçimizde ölenlerden daha diri.

Güncelliğini koruyan bütün sövgülerim

Zalime övgüler dizen havlaklaradır.

Hatırlatalım..

Bugün laf uzatmam, aramızda yangına körüklü ekran tıslayıcılar varken hele, lügatin yüzünü eğdirmem..

Klavyem nefsim değil vicdanımdır, gözlüğümle değil mikroskopla bir inceleyip çıkacağım!

Diyor ki oturan kravat, şaka mikrofonu "Bu savaşta tarafsız olabilirdik". Şunu kim diyorsa zalimin defidir, mazluma kefen kesen makastır, siyonizmin baltasına odun, celladına çoraptır. Şunu kim diyorsa gölgesi ihsana azaptır! Ya sussun yarım ağızlar, ya küsüratı düşsünler hesaptan yağızlar..

Şunları söylediğim için ceza alma ihtimalim

Zalimin gülme garantili zaferidir.

Kardeşler, sifonizme katil diyen insanların şerefini davalar ve gerzek cezalarla yormayın.

Savaş nerede savaş! Protez didiklediğiniz kürdanlardan daha küçük ceninlerle mi savaş ?

Kim savaşıyor diyorsa vicdandan insanlıktan sıvışıyordur!

Kim savaşıyor kim, kursaklarından bir damla geçsin diye yağmura ağız açan çocuklar mı savaşıyor?

Kim savaşıyor korkudan kalp krizi geçiren beş yaşında bedenler mi savaşıyor.

Savaşan kim ?

Dinlenmek için ölmek isteyen çocuk mu , kopmuş koluna bakıp " Geri gelir mi" diye soran Hacer mi , hayvan yemlerinin arasından buğday ayıklamaya çalışan Muhammed mi kim savaşıyor! koltuğun rahatına bi taraflarını oturtan yılışık kabarcıklar ! Kim savaşıyor !

Savaş nerede! Mezbahaya mazlum toplayan zalimin bıçağına boyun seçen yaver kim savaşıyor !

Tarafsızlık nedir biliyor musunuz ?

Zalimden tarafım diyemeyenin leş kılıfıdır!

Netanyahunun bol köpekli kahvesidir tarafsız!

Feryat eden annelerin gözlerine başsız bebeklerini sokandır tarafsız !

Ölmem bir işe yarayacaksa öleyim baba diyen Ayşenur'un keskin nişancısıdır tarafsız!

75 yıllık bir zulmü 7 Ekimden ibaret sayan toprak hırsızlarına adres gösteren iptidainin adıdır tarafsız!

Ağzı İsrail kokan katillere naneli sakız uzatan kötülük tarafsız çuvalına girmiş...

100 bin şehit var

Bu acıya rağmen

Denge güden tarafsız

Köpeklere çobandır!

Bedir Dahlanın ölmüş gözlerinden bakmadıkça

Bütün tarafsızların seçici körlüğünü yazmaya devam edeceğim.

Gidin gevişlerinizi defçilerin eteklerine tükürün!