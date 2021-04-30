30 Nisan 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 20:46

Arka Sokaklar 588. bölümde Pınar, Ali'den uzaklaşmak istediğini söylüyor. Öte yandan Ezgi tuzağa düştüğü için kendine kızarken Cemal de başka bir operasyonun içine giriyor. Cemal cezaevinden sağ salim kurtulabilecek midir? Arka Sokaklar 588. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 588. Bölüm 30 Nisan 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar 588. Bölümde Korhan ve Aycan'ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan'ın yanına sızıyor! Arka Sokaklar 588. bölüm full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ARKA SOKAKLAR 588. BÖLÜM FULL İZLE

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ARKA SOKAKLAR 588. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 588. son bölümde Korhan ve Aycan'ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan'ın yanına sızdırılır. Cemal, Korhan ile yakınlığı sağlamalıdır. İşlerin hesaplananın aksine ters gitmesiyle Cemal'in başı büyük belaya girer.

Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine maskeli bir eleman, hırdavatçı Remzi'yi öldürmüştür. Cinayeti işleyen isim, Aycan'ın yanında gördüğümüz Torbacı İsmail ile bağlantılıdır.

Ekip, İsmail'in yerini bulmaya çalışırken Demir adında bir genci ele geçirir. Demir, İsmail'in adamıdır ve İsmail'e ulaşmak için ekibin yeni bir planı vardır. Korhan ve Aycan'ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan'ın yanına sızdırılır.

Cemal, Korhan ile yakınlığı sağlamalıdır. İşlerin hesaplananın aksine ters gitmesiyle Cemal'in başı büyük belaya girer. Cemal cezaevinden sağ salim kurtulabilecek midir?

Arka Sokaklar'ın 588. bölümünde Yatalak kanser hastası annesinin ilaçlarını temin etmek isteyen Dilan, çareyi ilaç deposu sahibini öldürmekte bulur. Dilan'ın aynı zamanda Rıdvan adında bir terör örgütü lideriyle bağlantısı olduğu öğrenilir. Ekip her yerde Rıdvan 'ı ararken, Rıdvan ekibin beklemediği bir yerde karşısına çıkar.

Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan Fadik 15 yaşındadır, hamiledir ve doğum yaparken sağlık durumu kötüye gider. Fadik'in annesi Sevim mercek altına alınır ve sevgilisi Tahir'in izi sürülmektedir.

Zeliha Almanya'dan döner. Eve giderken radyoda duyduğu Fadik haberinin üzerine soluğu kalanda alır. Şefiyle görüşüp direk olay yerine gider. Başak ise, Fadik'in olayı için görevlendirildiği sırada fenalaşır ve doktor hamileliğin seyri için artık yorulmaması gerektiğinin uyarısında bulunur. Bunun üzerine Engin ve Başak bebek için bir bakıcı arayışına girecektir.

Pınar, Ali'den ayrılmak istiyor!

Arka Sokaklar son bölümde Ali, Pınar'ın sorunlarına çözüm bulup, aile hayatlarını düzeltmeye çalışmaktadır. Bir akşam iş dönüşü elinde bir demet çiçek ile eve gider. Pınar ile konuşup ortalığı düzeltmek istemektedir. Pınar bu sırada çocukları alıp Ayvalık'a gitmek istediğini söyler. Ali şok olur.

Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!

Ekip, uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır. Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır.

Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.