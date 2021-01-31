31 Ocak 2021 Pazar 01:48 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 01:48

Atv ekranlarında Pazar akşamlartı yayınlanan Hercai 57. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer aldığı dizinin Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor. Hercai 57. bölümde; Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır. İşte kaçıranlar için Hercai 57. bölüm full izleme linki.

HERCAİ 57. BÖLÜM FULL İZLE!

HERCAİ 57. SON BÖLÜM YOUTUBE Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 57. BÖLÜM ÖZETİ

Hercai 57. bölümde; Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur.

Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir.

Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur.

Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.