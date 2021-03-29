29 Mart 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:52

Kefaret 19. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Kefaret 19. bölümde Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Zeynep'in masum olduğu kanıtlanacak mı? Kefaret 19. bölümü tek parça halinde izlemek için haberin içerisindeki linke tıklayınız. İşte kaçıranlar için Kefaret 19. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret 19. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 19. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi her Pazar FOX Tv'de yayınlanıyor.

KEFARET 19. BÖLÜM ÖZETİ

Kefaret 19. bölümü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin yayınlanan son bölümünde; Zafer'in vurduğu Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır.

Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu'yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir.

Ahmet, Arzu'ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar.

Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.

Arzu kendisini vuranın Zeynep olmadığını söyleyecek mi?

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