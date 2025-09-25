ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme hakkında, "Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz" dedi.