ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu: KPSS 2021/1 tercihleri başladı!

1 Temmuz 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:17

KPSS 2021/1 tercihleri başladı. ÖSYM tarafından KPSS-2021/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme , Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilki bu hafta gerçekleşecek. Adaylar ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapabilecekler. Peki, KPSS 2021/1 tercihleri ne zamana kadar yapılabilecek? İşte, ÖSYM KPSS 2021/1 tercih kılavuzu ve tercih tarihi hakkında detaylar...

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen adaylar bu yılın ÖSYM takvimine göre KPSS-2021/1 tercihlerini 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Tercih sonuçlarına göre "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" atamaları ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH TARİHLERİ 2021

KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini Temmuz'un 8'ine mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır.