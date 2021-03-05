4 Mart 2021 reyting sonuçları: Perşembe reytinglerinde kim birinci oldu?

05 Mart 2021 Cuma 09:41 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:41

Perşembe reytingleri için dün akşam yayınlanan program ve dizilerden hangilerinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Perşembe günü Tv8'de Survivor 2021, Star Tv'de Akprep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev ve FOX Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 4 Mart 2021 Reyting sonuçları...

Dün akşam Şarkılar Bizi Söyler, Survivor 2021, Akprep, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Mucize Doktor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

4 - MUCİZE DOKTOR

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - MUCİZE DOKTOR

4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 - ALEV ALEV

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