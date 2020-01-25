AJANSLAR 25.01.2020 08:36 - Güncelleme: 25.01.2020 09:22

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ



Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD, Elazığ’da meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybettiğini, bin 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak "Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 228’dir. Şu an Elazığ Sivrice’de hava -8C derece olup, yağış yoktur" denildi. Depremde Elazığ’da 16, Malatya’da 4 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilerek, Elazığ’da 637, Malatya’da 226, Diyarbakır’da 34, Adıyaman’da 25, Batman’da 6, Kahramanmaraş’ta 37 ve Şanlıurfa’da 50 olmak üzere bin 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Elazığ şehir merkezinde 4 bina yıkılmış olup, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ’da tüm yurtlarda kalanlar spor salonlarına alınmaktadır.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman illerinin kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri tamamlanmış ve durumun normale döndüğü öğrenilmiştir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kısa süreli kesinti meydana gelmiş ve kısa sürede sorun giderilmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na ait uçak ile Elazığ’a ulaşmıştır.

1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a ulaşmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a hareket edecek 2. uçak ile ise 8 Kocaeli AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 13 İHH personeli, 2 itfaiye personeli, 2 araç ile 2 arama köpeği ve 1 aracı ekipmanları ile Elazığ’a ulaşmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a hareket edecek 3. Uçak ise 53 personel (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve 3 kurtarma aracı ekipmanları ile Elazığ’a ulaşmıştır.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.162 arama kurtarma personeli ve 233 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Başkanlığı, bölgeye, 144 tır ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.747 battaniye, 5.656 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN



AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

AFAD: İKİ KİŞİ DAHA ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI



AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

İletişim Başkanlığından depreme ilişkin yayınlarda "hassasiyet" çağrısı

Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Bölgenin büyük bir kısmında enerji sorunsuz”

AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

Telefon operatörleri duyurdu... Görüşmeler ve internet ücretsiz

Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık

Elazığ'da şiddetli deprem! Geceyi böyle geçirdiler

"Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz”

"Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" Başkan Erdoğan'dan deprem açıklaması

THY'den Elazığ'a ek sefer

Kandilli'den artçı deprem uyarısı: Bir hafta sürebilir

Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Üç bakan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu

Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır