12 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

13 Aralık 2020 Pazar 09:36 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 09:36

12 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Bir annenin günahı ve MasterChef Türkiye dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 12 Aralık 2020 reyting sonuçları…

12 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Cumartesi akşamı İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

12 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam TRT 1 'de Gönül Dağı, Show Tv’de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Star Tv’de İbo Show, FOX Tv'de ise Sen Çal Kapımı izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İşte geçen hafta cumartesi reyting sonuçları...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAĞI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

6 IBO SHOW STAR TV

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 HABER ONU SHOW TV