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Medya

29 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

29 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Kardeşlerim, Ölümsüz ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 29 Ocak 2022 reyting sonuçları

30 Ocak 2022 Pazar 09:14 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 09:14
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29 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Ölümsüz (Yabancı Sinema), FOX Tv'de Maske Kimsin Sen?, Tv8'de Survivor Ekstra, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Ocak 2022 reyting sonuçları

29 Ocak Cumartesi günü televizyonda sabah ve akşam kuşağında keyifle izlenen programlar ekrana gelirken; sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve filmler izleyicilerle buluştu. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 29 Ocak reyting sıralaması

29 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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