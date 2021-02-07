6 Şubat 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte Cumartesi reyting sonuçları

07 Şubat 2021 Pazar 11:01 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 11:01

6 Şubat 2021 Reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı; Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar yer aldı. Cumartesi akşamı ekranlarda; Tv8'de Survivor, TRT1'de Gönül Dağı, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk kıyasıya mücadele etti. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, reyting sonuçları neticesinde belli oldu. İşte 6 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları.

Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Akıncı, Sen Çal Kapımı ve Gönül Dağı dizileri ve İbo Show ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu öğrenmek istiyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 SURVIVOR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 IBO SHOW STAR TV

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 SEN CAL KAPIMI FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 SURVIVOR OZET TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KARAYIP KORSANLARI GIZEMLI DENIZLERDE (Y.S) KANAL D

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