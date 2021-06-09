8 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları! EDHO, Survivor, Masumlar Apartmanı reyting sıralaması

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:26

Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Salı akşamı TRT1'de Masumlar Apartmanı sezon finali, Tv8'de Survivor, Star Tv'de Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema), Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Aşkın Tarifi (tekrar)izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 8 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

8 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SURVIVOR TV8

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

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