06 Kasım 2020 Cuma 23:46 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:46

Arka Sokaklar 564. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitleyen olaylara sahne oldu. Arka Sokaklar 564. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar son bölümde Rıza Baba'nın kaçırılması karşılığında Engin Müdür'ün Nuran'ı Civan'a teslim etmek istemesi meslek hayatını tehlikeye atacaktır. Engin'in polislik hayatının bitmesine neden olabilecek bu karar sonrası yaşananlar ve daha fazlası

Arka Sokaklar 564. bölümde Rıza Baba'nın kaçırılması sonrasında ekip telaşa kapılır. Rıza Babayı kurtarmak için ekibi elinden geleni yapar. Engin Müdür'ün polislik hayatının bitmesine neden olabilecek kararı heyecanlı gelişmelere sahne oldu. İşte Arka Sokaklar 564. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜM İZLE

Asım’ı kurtaran Rıza, Mesut, Hüsnü, Engin ve Ali’nin içerisinde bulunduğu ekip hastanedeki Asım’ı ziyarete gelirler. Bu esnada doktor, Asım’ın karın bölgesinde bir tuhaflık fark eder. Hastane yakınlarına kadar gelen Civan elinde ki kumandanın düğmesine basar, o anda Asım’ın karın boşluğunda ki bomba düzeneği çalışmaya başlar. Civan bombayı patlatır. Büyük bir kaos olur. Eş zamanlı olarak telefon konuşması için dışarı çıkan Rıza Baba, Civan tarafından kaçırılır.

Bombanın ilk şoku atlatıldıktan sonra Rıza Baba’nın olmadığını fark ederler. Yapılan incelemelerde Rıza Baba’nın, Civan tarafından bir minibüs ile kaçırıldığı anlaşılır. Minibüsün izini sürüp vardıkları noktada minibüsü terkedilmiş bir halde bulurlar, İncelemek için Ali minibüse biner ve burada da başka bir bomba düzeneğini aktive eder. Ayağını pimin üzerinden çekemez, geri sayım başlamıştır. Civan, Rıza Baba karşılığında kız kardeş Nuran’ı istemektedir. Engin Balkan önderliğinde ekibimiz Rıza Babayı sağ salim kurtarmanın peşine düşer.

Civan, kız kardeşine karşılık Rıza Babayı serbest bırakacağını söyler. Ekip, Ümit Amirin bu takas olayına yanaşmaması yüzünden Bahar'ı giydirerek gizli bir operasyon düzenler. Takas zamanı geldiğinde örgüt elemanları işin düzmece olduğunu anlarlar. Bahar'ı yaylım ateşe alan adamlar oradan kaçarlar. Bahar, aldığı mermilerle yere yığılır. Civan, kendilerini kandıran ekipten intikam almak için mayın düzeneği ile tuzak kurar. Ali bu mayına basar. İçinde bulunduğu minibüs havaya uçar. Engin Müdür, yaşanan bu talihsizliklerden sonra Civan'ın teklifini kabul eder. Takas için Civan'ın kardeşi Nuray'ı buluşma alanına getirirler. Rıza Baba terör örgütüyle anlaşma yaptıkları için Engin Müdür ve ekibini fırçalar. Takas olayı sırasında ise, keskin nişancının silahı Rıza Babanın üzerindedir.

Vurulan Bahar'ın durumu nasıl? Ali mayınlı tuzaktan kurtulmayı başardı mı? Ekip, Rıza Babayı kurtarmayı başarabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle her Cuma saat 20.00’da Kanal D’de!

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