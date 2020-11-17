17 Kasım 2020 Salı 11:06 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 11:06

Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından Melikşah döneminde yaşananları konu alıyor. Yayınlanan son bölümün ardından Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanında Başulu Hatun Nizamımülk ile konuşurken Melikşah gelip kadının kim olduğunu soruyor. Başulu Hatun Sultan Melikşah'tan yüzünü gizlese de göz göze gelecektir. Uyanış Büyük Selçuklu 9.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM FRAGMANI





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sencer ve Alplerinin Turna'yı kurtarmaya geldiği alan savaş alanına döndü. Bu karmaşada hem Turna hem de Lucas vuruldu. Fakat kutsal emanetler alınamadı.

Sencer, Yorgos'un Elinden Turna Hatun'u Kurtarıyor Ama Turna Hatun okla vuruluyor. Son sözleri ise 'Çiçeğimizi unutma' oluyor.

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar’ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?

Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm izle! Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı. Yorgos’un kirli ellerinden Turna’yı kim nasıl kurtaracaktır?

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs’ten Terken’in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken’in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye’ye engel olabilecek midir?

Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?

Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans’a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

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