9 Şubat 2021 reyting sonuçları: Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:33

Salı akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Dün Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Masumlar Apartmanı, FOX Tv'de Baraj, Atv'de Fenerbahçe-Başakşehir maçı izleyenleriyle buluştu. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak sıralanıyor. Buna göre; Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı akşamı ekranlarda; Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

9 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Masumlar Apartmanı" dizisi, 2. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" , 3.sırada ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masumlar Apartmanı", 2.sırada "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

1 - MASUMLAR APARTMANI

2 - EDHO

3 - ESRA EROL'DA

4 - HAVA DURUMU

5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASUMLAR APARTMANI

2 - EDHO

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - MASUMLAR APARTMANI (ÖZET)

5 - HEKİMOĞLU

Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.