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ABD yayınladı! Elazığ depremi sonrası korkutan harita

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Türkiye’yi sarsarken, Suriye ve Irak’ın geniş kesiminde de hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin salladığı yerleri gösteren haritayı yayınladı.

25.01.2020  09:00 - Güncelleme: 25.01.2020  09:00

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Sarsıntı Türkiye’nin kuzeyindeki Trabzon, Samsun, Giresun ve Artvin’den en güneydeki Hatay, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya kadar her yeri salladı.

Deprem, Türkiye’nin güney komşuları Suriye ve Irak’ın geniş kesiminde de hissedildi. Sarsıntının etkileri Suriye’nin batısındaki Hums’tan Irak’ın ortasına kadar ulaştı.

Sosyal medyada ise depremin Lübnan, Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkelerde de hissedildiğini bildiren mesajlar paylaşıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin salladığı yerleri gösteren haritayı yayınladı.

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