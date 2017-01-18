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Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı Kerim ve Hülya boşanıyor mu? KANAL D

Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Hayat Şarkısı son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını aradılar. Cevher Ailesi ise habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle izlenen dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak ettikleriniz.

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Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün hemen ardından ekrana geldi. Kanal D’nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını aradılar. Cevher Ailesi ise habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Peki, Hayat Şarkısı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu sorunun cevabını az da olsa verecek 39. bölüm fragmanı.

 

HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayat Şarkısı son bölümde, Hülya ve Kerim’i kaçırıp bir dağ evine kapatanların gerçek niyetleri gizemini korurken, Cevher Ailesi bu habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Hatice ve Aysel ise öğrendikleri sırrın hesabını Melek’ten sormaya kalkarken, Hüseyin’e suçüstü yakalanacaklardır. Hülya ve Kerim dağ evinde kavgalarına kaldıkları yerden devam ederlerken, Mahir ve Hüseyin de güç birliği edip izlerini sürmektedirler. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını ararlar.

 

HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜM KANAL D'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

 
HAYAT ŞARKISI KONUSU
Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem’i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.
 
İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul’da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim’i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak  Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih’in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram’ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya’nın planları çoktan devreye girmiştir. 
 
Yapım: Most Production
Yapımcı: Gül Oğuz
Uygulayıcı Yapımcı: Soner Güven
Genel Koordinatör: Gülay Budak Mercan
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Mahinur Ergun
Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray
Genel Sanat Yönetmeni: Emine İnan
Sanat Yönetmeni: Pınar Yavuz
 
OYUNCULAR
Burcu Biricik (Hülya), Birkan Sokullu (Kerim), Tayanç Ayaydın (Hüseyin), Ecem Özkaya (Melek), Ahmet Mümtaz Taylan (Bayram), Seray Gözler (Süheyla), Deniz Hamzaoğlu (Kaya), Pelin Öztekin (Zeynep), Deniz Altan (Bade), Aydan Taş (Nilay), Olgun Toker (Mahir), Almila Bağrıaçık (Filiz), Serap Önder, Pınar Hamzaoğlu (Ceylan), Sibel Melek Arat (Küçük Hülya), Taha Yusuf Tan (Küçük Kerim), Aden Duru Orak (Küçük Melek), Elif Sevinç (Küçük Nilay)

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