Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı Kerim ve Hülya boşanıyor mu? KANAL D
Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Hayat Şarkısı son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını aradılar. Cevher Ailesi ise habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle izlenen dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak ettikleriniz.
Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün hemen ardından ekrana geldi. Kanal D’nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını aradılar. Cevher Ailesi ise habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Peki, Hayat Şarkısı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu sorunun cevabını az da olsa verecek 39. bölüm fragmanı.
HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜM ÖZETİ
Hayat Şarkısı son bölümde, Hülya ve Kerim’i kaçırıp bir dağ evine kapatanların gerçek niyetleri gizemini korurken, Cevher Ailesi bu habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Hatice ve Aysel ise öğrendikleri sırrın hesabını Melek’ten sormaya kalkarken, Hüseyin’e suçüstü yakalanacaklardır. Hülya ve Kerim dağ evinde kavgalarına kaldıkları yerden devam ederlerken, Mahir ve Hüseyin de güç birliği edip izlerini sürmektedirler. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını ararlar.
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