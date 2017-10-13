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Irak Türkmen Cephesi Kerkük Başkanı Ağaoğlu: 700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, dünden bu yana 700 PKK'lı teröristin Kerkük'e giriş yaptığını söyledi.

  • DHA
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, "Dünden bu yana Kerkük’te tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerkük’e girdi" dedi.

ITC Kerkük il merkezine yönelik kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında binayı Türkmen askeri güçleri tarafından koruma altına alındı.

Kerkük’ün giriş ve çıkışlarının çeşitli bölgelerinde tank ve ağır makineli silahlara sahip peşmergeler görülürken, Bağdat yönünden Kerkük’e girişte son askeri kontrol noktasının Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Türkmen Birliklerinin elinde olduğu görüldü.

Haşdi Şabi Türkmen Birliği Kuzey Bölgesi Komutan Yardımcısı İrfan İmamlı, "Türkmenler herhangi bir saldırı ya da savaşa hazır." dedi.

Öte yandan Kerkük’e 15 kilometre uzaklıktaki Tazehurmatu bölgesinde Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri alarm durumunda bekliyorlar.

Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri 16. Tugay Komutanı Nebil İsa, "Irak Ordusu ile Türkmen birlikleri birlikte çalışıyorlar." dedi.

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