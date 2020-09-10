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Ekonomi

Tarihi keşif sonrası kritik hamle: Türkiye ve Libya görüşmelere başladı

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Akdeniz için de kritik bir adım atılıyor. Türkiye, Libya'da hem denizde hem de karadaki yerlerde arama faaliyetleri için Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüşüyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:20
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Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından şimdi de Akdeniz'de petrol ve doğal gaz için harekete geçiliyor.

Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında atmıştı.

7 BÖLGE İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Türk karasuları dışındaki 7 alan için petrol arama başvurusu yapılmış, ruhsat süreci için çıkılan 90 günlük askı süresi ise 1 Eylül itibariyle tamamlanmıştı. Gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden çıkacak arama ruhsatlarında iken sürpriz bir görüşmenin haberi geldi.

TÜRKİYE İLE LİBYA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yeni Şafak'ın Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, Türkiye, Libya'da petrol ve doğal gaz araştırmaları konusunda görüşmelere başladı. Görüşmelerde Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin elektrik üretimi ve boru hattı operasyonları gibi konuları içeren detayların da yer aldığı öne sürüldü.

Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edildi.

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