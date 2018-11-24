Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı (EYP) eylem planladıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
 
Çalışma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Yerli ve milli askeri aracı Pusat göz kamaştırdı

Yerli ve milli askeri aracı Pusat göz kamaştırdı

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA