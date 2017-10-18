Volvo Renault Kamyon'u elden çıkaramıyor

Renault Kamyon başta olmak üzere savunma sanayisine yönelik araç üreten Volvo grubunun kamu satışları biriminin devri, tekliflerin yetersiz olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Habertürk'ün haberine göre, Göteborg merkezli Volvo, geçtiğimiz kasım ayından bu yana söz konusu birimi elden çıkarmaya çalışıyordu. Hükümetlere askeri araç tedariki başta olmak üzere pek çok yardım ve barış güçlerinin tedarikçiliğini üstlenen Renault Kamyon'un Fransa'da 1300 personeli bulunuyor.



2001 yılında Renault Kamyon'u yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alan Volvo'nun kamu satış birimi için en az 500 milyon euro istediği, düşündüğü rakamın ise 700 milyon euro olduğu belirtiliyordu.



Alman tank üreticisi KNDS ve Belçikalı CMI satışla ilgilenirken Fransa'nın La Tribune gazetesi tekliflerin sırasıyla 410 milyon euro ve 300-350 milyon euro arasında kalarak hayal kırıklığına yol açtığını yazdı.



Volvo CFO'su Jan Gurander "Daha önce satış kararımızı duyurmuştuk ancak gelen teklifler işin değerini yansıtmıyor. Bu nedenle satış sürecini durdurma kararı aldı." dedi.



2016 yılında 32 milyar euro civarında toplam satış yapan Volvo'da, satılmak istenen birimin bu satıştaki payı yüzde 1.5'ta kalmıştı.