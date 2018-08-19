Erzurum BJK canlı yayın şifresiz Periscope SSL 2.Hafta Erzurumspor Beşiktaş canlı izle

Spor Toto Süper Lig 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Erzurumspor Beşiktaş Periscope canlı izleme linki futbol severler tarafından araştırılıyor. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat 19:15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş ligin ilk haftasında Akhisarspor’u mağlup ederek 3 puan elde etmişti. Erzurumspor ise Konyaspor’a mağlup olmuştu. BB Erzurumspor ile Beşiktaş, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İşte, merakla araştırılan Periscope şifresiz Erzurum BJK canlı yayın.

İki takım arasındaki istatistikler

BB Erzurumspor ile Beşiktaş, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla deplasmanda oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabilen Beşiktaş (1B 2M), daha önceki sekiz karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın daha önce Süper Lig'de karşılaştığı tek Erzurum takımı Erzurumspor. Rakibiyle oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, daha sonraki beş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son altı deplasman maçında art arda iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmadı (3G 2M 1B). Siyah beyazlılar dış sahadaki son karşılaşmasında Osmanlıspor'u yenmişti (3-2).

Beşiktaş, Süper Lig'de dört sezondur ligin ikinci haftalarında kazanamıyor (3B 1M). Siyah beyazlılar en son 2013/14 sezonunun ikinci haftasında Kayseri Erciyesspor'u mağlup etmişti (4-2).

Beşiktaş, Süper Lig'de Ağustos ayında oynadığı son 28 maçın sadece ikisinde sahadan yenik ayrıldı (19G 7B) ve son 15 maçta gol atmayı başardı (toplam 39 gol).

Beşiktaş, Süper Lig'e yeni yükselen takımlarla oynadığı son 30 maçın sadece üçünü kaybetti (21G 6B) ancak bu yenilgilerin tamam deplasmanda gelmişti (Akhisarspor, Karabükspor ve Sivasspor).

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 90 maçın sadece 11'inde mağlup oldu ancak bu yenilgilerin tamamı deplasman maçlarında geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin ilk haftasında şut yüzdesi en yüksek iki takımdan biriydi (%66.7, Çaykur Rizespor ile birlikte). Lige yeni yükselen bu iki ekip de ilk maçlarında sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş ligin ilk haftasında en fazla net gol pozisyonu yakalayan üç takımdan biriydi (4, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor ile birlikte). Bu üç takım arasında gole çevirme oranı en düşük olan da Beşiktaş'tı (%25).

Ligin ilk haftasında Beşiktaş, rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım oldu (45).

Beşiktaş ligin ilk haftasında rakip kaleye en fazla şut çeken takımdı (25, engellenenler dahil) ancak siyah beyazlıların bu 25 şutunun sadece üçü kaleyi bulabildi.

Ryan Babel, Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda attığı son dokuz golün beşine direkt katkıda bulundu (4 gol, 1 asist).

Caner Erkin, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla şut pası atan iki oyuncudan biriydi (6, Edin Visca ile birlikte).

Leo Schwechlen, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla top kapan oyuncular arasında yedi isimle birlikte ikinciliği paylaşıyor (4). Bu oyunculardan biri Beşiktaşlı Tolgay Arslan.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında en fazla kurtarış yapan üç kaleciden biri oldu (4, Ramazan Köse ve Haydar Yılmaz ile birlikte).