Muhtıra sonrası Libya deniz sınırı dünyaca ünlü atlasta

29 Mart 2020 Pazar 14:14 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 14:14

Harita ayrıca Fransa Deniz Kuvvetlerinin Stratejik Araştırmalar Merkezi (CESM MARINE) twitter hesabında da yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda başlatılan mücadele, sonuçlarını vermeye devam ediyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 462.000 km2’lik Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi, Libya ile 27 Kasım 2019’da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası, referans haritalar ve makalelerde gösterilmeye başlandı.

SEVİLLE HARİTASI ÇÖP

Akşam Gazetesi'nde Lütfü Kaplan imzasıyla yer alan habere göre, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın da her platformda savunduğu Türk tezi, başta enerji referans kuruluşları olmak üzere dünyaca ünlü Fransız atlası “ATLAS GEOPOLITIQUE des espaces maritimes”de yer aldı. Böylece, Türkiye’ye dayatılmak istenen Yunanistan-GKRY tezlerini esas alan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yaklaşık 186 bin kilometrekarelik deniz yetki alanını 41 bin kilometrekare ile sınırlayan sözde Seville Haritası, yırtılmış ve çöpe atılmış oldu.

FRANSIZ DENİZ KUVVETLERİ DE KABUL ETTİ

Atlas Geopolitique’de (Dünya Jeopolitik Atlas) yayımlanan ve Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını, münhasır ekonomik bölgeleri Türk tezlerine uygun olarak gösteren ve Türkiye-Libya anlaşmasına vurgu yapılan haritanın ayrıca Fransa Deniz Kuvvetlerinin Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (CESM MARINE) Twitter hesabında da yayımlanması dikkat çekti. Stratejik Araştırmalar Merkezi; denizcilik gücü ve deniz kuvvetleri stratejilerinin belirlenmesinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışıyor. Atlas Geopolitique ise, 5 kıtayı kapsayan yaklaşık 300 harita ve içeriğiyle her yıl yenilenen benzersiz ve kendini kabul ettirmiş saygın bir analiz ve başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI

Deniz hukuku uzmanları konuyla ilgili “Bu büyük bir başarıdır. Çünkü, bu kuruluşlara parayı dökseniz bir harf dahi değiştirmezler. Uluslararası akademik çalışmalarda ve haritalarda da gösterildiği üzere Türkiye ve Libya denizden komşudur. Benzer şekilde, İsrail, Filistin ve Lübnan ile de denizden komşuluğumuz bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.