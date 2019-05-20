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Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Emre Irmak kaç yaşında?

Emre Irmak ile birlikte görüntülenen ünlü şarkıcı Gülben Ergen magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. ‘Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Emre Irmak kaç yaşında?’ sorularına magazin severler tarafından yanıt aranmaya başlandı. Emre Irmak, 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı. İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı. İşte merak ettiğiniz detaylar…

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‘Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Emre Irmak kaç yaşında?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından yeni bir aşka yelken açtığı müzisyen Emre Irmak ile ilk kez birlikte görüntülendi. Peki, Emre Irmak ile Gülben Ergen birlikte mi? Ulus'ta bulunan bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince koşar adımlarla araca yöneldi. Emre Irmak, 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı. İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı. İşte merak ettiğiniz detaylar…

EMRE IRMAK KİMDİR?

Emre Irmak 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.

İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı.

İlk reklam cingıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak erken yaşta başladığı müzik kariyerini konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.

2005'de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10'larca ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye'nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

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