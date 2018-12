Diriliş Ertuğrul 129.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul son 128.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde ne oldu? Vazgeçilmez diziler arasında yer alan Diriliş Ertuğrul izleyicisini ekran başına kilitliyor. Yeni bölümde ise Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Son bölümde Ertuğrul, Gündüz'ü düşman elinden kurtarıyor. Gündüz babasından af diliyor. Ağlayarak ‘beni mecbur ettiler beni' diyor. Ertuğrul'un oğlunun bu hali ile yüreği parçalanıyor. Onu suçsuz olduğunu bildiğini söylüyor. Gündüz babasına rızasını almadan ölmekten çok korktuğunu anlatıyor. Ertuğrul oğlunu teselli ediyor ve elini öptürüyor. Ertuğrul oğlunu Nikea'ya yolluyor. Mara, Gündüz'e mektup getiriyor. İşte Diriliş Ertuğrul son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 128. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.

Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Gündüz'ü düşman elinden kurtarıyor. Gündüz babasından af diliyor. Ağlayarak ‘beni mecbur ettiler beni' diyor. Ertuğrul'un oğlunun bu hali ile yüreği parçalanıyor. Onu suçsuz olduğunu bildiğini söylüyor. Gündüz babasına rızasını almadan ölmekten çok korktuğunu anlatıyor. Ertuğrul oğlunu teselli ediyor ve elini öptürüyor. Ertuğrul oğlunu Nikea'ya yolluyor. Mara, Gündüz'e mektup getiriyor.

DRAGOS'UN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜYOR

Ertuğrul Dragos'u yakalamaya bir adım daha yaklaşıyor. Ama Dragos'un adamları buna engel oluyor. Haberi alan Dragos onunla tanışmadan önce daha çok kan akması gerektiğini söylüyor. Dragos'un gözünü kan bürüyor, Ertuğrul'u bitirmek için yeminler ediyor. Dragos Ertuğrul ile oğlunun Söğüt'e varmadan öldürülmesini istiyor. Ama onların Nikea'ya gideceğini öğreniyor ve İlbilge'ye haber salıyor. Drago splanını yapıyor. İlbilge'nin onları öldürmesini ve Türkler arasında bir kan davası başlamasını istiyor. Bu sayede Söğüt'ü işgal etmeyi düşünüyor. Ertuğrul'dan aldığı altınlarla bir ordu kurma emri veriyor.

İLBİLGE BİR KEZ DAHA DÜŞMANIN OYUNUNA GELİYOR

İlbilge elleri kelepçeli Ertuğrıl ve Gündüz ile karşılaşıyor. İlbilge onları tehdit ediyor, okunun yaydan çıktığını söylüyor. Ertuğrul, İlbilge'ye adalet dersi veriyor. İlbilge Ertuğrul'un Gündüz'ü Nikea'ya götürdüğünü öğreniyor. Serbest kalan İlbilge intikam ateşi ile yanıyor.

EMİR BİLGE OBAYI BASIYOR

Emir Bilge Ertuğrul'un oğlunu Nikea'ya gittiğini öğreniyor. Hünkarının bu bilgiyi alınca Eertuğrul'un sadece beyliğini değil kellesini de kaybedeceğini söylüyor. Emir Bahattin Kayı Obasını basmaya gidiyor. Ama öncesinde Dragos'u sorguya çekerek Artuk Bey hakkında bilgi alıyor.

SELCAN NEDEN GELDİ?

Selcan ve oğlu obaya geliyor. Onları gören herkes şaşkınlık içinde. Hayme Ana torunu Süleyman'a el öptürüyor, Selcan'ı da hasretle kucaklıyor. Selcan oğullarını soran Hayme Ana'ya cevap veremiyor.

İLBİLGE İLE ERTUĞRUL KARŞI KARŞIYA

Ertuğrul ile Alpleri bir kez daha İlbilge ile Alpleri ile kıran kırana çarpışıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?

İLKER AKSUM (DRAGOS)

İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.

HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.

ARMAĞAN OĞUZ (ATAÇ)

Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.

ÜNAL SİLVER (UMUR BEY)

Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

ENİS YILDIZ

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

ESER KARABİL

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

KAYRA ŞENOCAK (AKTEMUR)

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.

Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.

2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.

2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.