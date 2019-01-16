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HSK 1. Dairesi, Çanakkale hakimi hakkında inceleme yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince, siyasi paylaşım yaptığı iddia edilen Çanakkale Hakimi Mehmet Şerif Aktürk hakkında dosya açıldı.

  • AA
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HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çanakkale Hakimi Aktürk'ün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı iddia edilen açıklamalar öğrenildiği anda HSK Birinci Dairesince konuyla ilgili dosya açıldığını bildirdi.

Hakimin aynı hesaptan daha sonra "hesabına belirsiz kişilerce rızası dışında girilip siyasi paylaşım yapıldığı, içeriği derhal sildiği ve Savcılığa suç duyurusunda bulunacağı"nın belirttiğini aktaran Mehmet Yılmaz, konunun Kurul tarafından etraflıca inceleneceği kaydetti.

Yılmaz, inceleme sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

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