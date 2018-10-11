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Elle Shoes ile Her Zaman Sportif, Her Zaman Trendi!

Sokak modasının ritmini adımlarınıza taşıyan ELLE Shoes 2018-2019 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, sizi rahatlık ve şıklığa davet ediyor. Koleksiyonun iddialı sneaker’ları ise erkeklerin stiline dinamizm katacak.

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Birkaç sezondur erkeklerin vazgeçilmezi olan, sadece spor yapılırken giyilmeyeceğini ispatlayan sneaker’lar özgün tasarımlarıyla ELLE Shoes’da… Farklı taban ve cesur renk seçenekleriyle günün her saati kullanım rahatlığı sağlayan ELLE Erkek Sneaker Koleksiyonu, iddialı kombinler yaratacak.

 

Sezon modasını yakından takip etmek istiyorsanız, Sneaker Koleksiyonu ile Elle Shoes, ilk tercihiniz olacak!

 

ELLE Shoes’un 2018-2019 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu’nu keşfetmek için sizi mağazalarımıza ve www.elleshoes.com adresine bekliyoruz. 

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