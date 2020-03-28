Hurdacıların kavgası kanlı bitti

DHA 28 Mart 2020 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:52

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Her ikisi de hurdacı olan Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Cantekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Cantekin, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cantekin, kurtarılamadı. Volkay Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.