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Aydın'da herkes biletine 2.5 milyon TL isabet eden talihliyi arıyor

Milli Piyango ekim ayının ilk çekilişinde 2,5 milyon liranın isabet ettiği bileti satan Demir Koçkansoy, talihliyi merak ediyor. Koçkansoy, 'Daha önce de birkaç kez bu kadar olmasa da küçük ikramiyeler olmuştu ama paranın çıktığı hiç kimseyle daha tanışamadık' dedi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde Milli Piyango bileti satan Demir  Koçkansoy, ekim ayının ilk çekilişinde 2,5 milyon liranın isabet ettiği bileti  kendisinin sattığını söyledi. 
 
İlçedeki İstasyon Caddesi'nde 25 yıldır bilet satan Koçkansoy,  gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 milyon liranın isabet ettiği "016390"  numaralı bileti kendisinin sattığını belirtti.
 
Koçkansoy, sattığı kişiyi hatırlamadığını, iş hayatı boyunca ilk kez  bu kadar yüksek miktarda para isabet eden bileti sattığı için mutluluk duyduğunu  dile getirdi.
 
Şanslıyı kişiyi kendisinin de çok merak ettiğini vurgulayan Koçkansoy,  "Şimdiye kadar 'Kazı Kazan'dan büyük sayılabilecek bazı ikramiyeler sattığım  biletlere çıkmıştı. Ancak ilk kez büyük ikramiye isabet ediyor. Hem de tam  bilet." diye konuştu.
 
Koçkansoy, "O paranın ona zarar vermemesini diliyorum. Daha önce de  birkaç kez bu kadar olmasa da küçük ikramiyeler olmuştu ama paranın çıktığı hiç  kimseyle daha tanışamadık. Umarım parayı yurt dışında değil kendi ülkemizde, Söke  ilçemizde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

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