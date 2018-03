Murat Genç kimdir eşi Nazan (İlcan) Genç kim nereli kaç yaşında Murat Genç neden boşandı

Murat Genç kimdir eşi Nazan (İlcan) Genç kim nereli kaç yaşında Murat Genç eşine vereceği nafaka ne kadar gibi soruların yanıtları gündemde. Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç ile Nadire Genç çiftinin oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç’ten Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi’nde, 31 Temmuz 2017’de protokol yaparak anlaşmalı şekilde boşandı. Murat Genç'in ayrıldığı eşine 10 milyon pound, ayda 130 bin lira nafaka, 35 gayrimenkul, jet ve yat verecek. Murat Genç'in ayrıldığı eşi Nazan Genç'e ödeyecekleri adeta dudak uçuklattı. 17 Eylül 2011’de görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir oğulları olan çiftin rekor boşanma protokolü dikkat çekti. Mahkeme kararına geçen ve kesinleşen boşanmanın sonuçlarına ilişkin beş sayfalık protokolün detaylarına yer verildi. Buna göre Murat Genç, boşandığı eşine, “mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı” olarak 6 milyon 500 bin dolar verecek. Bu tazminat dört ayrı senet düzenlenerek, 21 Aralık 2018’e kadar ödenecek. İşte Murat Genç kimdir eşi Nazan (İlcan) Genç hakkında merak edilenler...

100 BİN LİRA ‘YOKSULLUK NAFAKASI’

Murat Genç, eşi ve oğlu adına özel bir bankaya 2019 yılı Mayıs ayından başlamak kaydıyla her yıl ocak ayında 500 bin pound olmak üzere 10 yılda toplam 10 milyon pound yatıracak. Oğlunun velayetini de alan Nazan Genç, soyadını kullanmayı sürdürecek ve evlenmediği sürece ayda 100 bin lira “yoksulluk nafakası” alacak. Murat Genç oğluna ayrıca 30 bin lira “iştirak nafakası” verecek. İki nafaka da her yıl TEFE oranında artırılacak. İştirak nafakasına ek olarak Murat Genç oğlunun, “Yurtiçi, yurtdışı eğitim, öğretim, kurs, sağlık, okul servisi, ulaşım, spor ve hobi faaliyetleri, seyahat ve tüm bakıcı giderlerini” de karşılayacak.







DEVİR İŞLEMİ YAPILMAZSA 3 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Murat Genç, en geç 1 Ekim 2018’de bitirilecek Ulus/Etiler’deki lüks bir projedeki 3+1 daireyi eşine devredecek. Devir işlemi yapılmazsa Nazan Genç’e 3 milyon dolar ödenecek. Murat Genç, Ayvalık’ta seçeceği bir daire, Ankara’da oturdukları lüks müşterek evi de eşine devredecek.



YERİNE GETİRMEZSE 45 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Genç, Ankara Dikmen’de 35 gayrimenkulü de eski eşi ve oğluna devredecek. Bu devir ve tescillerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde ise Murat Genç eski eşine 45 milyon lira ödeyecek. İşlemlerin masrafları da Murat Genç tarafından karşılanacak.



JET İÇİN 15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRME KOŞULU

Murat Genç, oğlunun adını taşıyan lüks yatı boşanma kesinleştikten sonra 15 gün içinde eski eşine devredecek. Yatın yakıt, bakım, ekip her türlü yoluculuk masrafını Murat Genç karşılayacak. Ankara plakalı lüks araç da Nazan Genç’e devredilecek. Yine Genç’in sahibi olduğu hava yollarına ait uçak 15 gün önceden bildirilmek koşuluyla eski eşi Nazan Genç’in kullanımına tahsis edilecek. Uçağın bakım, uçuş ekibi, her türlü

yolculuk masrafı da Murat Genç tarafından ödenecek.



MURAT GENÇ KİMDİR?

Genç İnşaat’ın sahibi Hüseyin Genç ve Nadire Genç çiftinin oğlu. Genç işadamı, Orhan İlcan ve Nalan Hanım’ın kızları Nazan İlcan ile 2011 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Davetliler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek ve oğlu Osman Gökçek yer almıştı. Osman Gökçek ile yakın arkadaş oldukları iddia edilirken bu fotoğraflarda iddiaları güçlendirdi.