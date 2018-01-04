Arif V 216 filminde kimler oynuyor Arif V 216 fragmanı yayında mı? Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216 filminin galası Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla düzenlendi. Peki merakla beklenilen Arif V 216 filminin oyuncuları kimler? İşte Arif V 216 filmi ile ilgili merak edilenler...

Cem Yılmaz'ın yazdığı ve 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek olan Arif V 216 filmi herkes tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merakla beklenen filmi izlemek için çok az bir süre kaldı. Yarın vizyona girecek olan Arif V 216 filmine şimdiden yoğun ilgi var. Arif V 216 film galası ise bugün gerçekleşti. Galaya, filmin oyuncularının yanı sıra Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından pek çok önde gelen isim katıldı. İşte merak edilen Arif V 216 oyuncuları...







ARİF V 216 OYUNCU KADROSU



Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur, Türk Sineması’nın efsane ismi Ediz Hun, yönetmen Kıvanç Baruönü.



