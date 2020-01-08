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Dünya

ABD Başkanı Trump, açıklama yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi

08.01.2020  17:15 - Güncelleme: 08.01.2020  17:20

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

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