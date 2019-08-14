FETÖMETRE’ye takılan hainler iftiraya başladı 

Hainlerin Yaycı hakkında daha önce sosyal medya üzerinden başlattıkları karalama kampanyası, örgüt talimatıyla duruşmalara da taşındı. Haklarındaki suçlamaları reddeden FETÖ sanıkları, Yaycı’nın ismini tutanaklara geçirtiyor. Sanıkların iftiraları arasında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminde Yaycı’nın evinde olduğuna dair asılsız beyanları dikkati çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uygulanan, Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE örgüte ağır darbeler vurdu. Örgüt, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek için, ilk etapta yurt dışına kaçmış mensupları aracılığıyla sosyal medya üzerinden Yaycı hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Bazı Twitter hesaplarında Cihat Yaycı’nın kendisi ve ailesine tehdit ve ağır hakaretler edildi.

AĞIR DARBE ALDILAR

FETÖMETRE ile bilimsel ölçütler kullanılarak tespit edilen ve haklarında idari işlem yapılan TSK içine yuvalanmış FETÖ’cülerin daha sonra ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemi ile haberleştikleri de tespit edildi. Edinilen bilgiye göre ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle haberleşen vatan hainlerinden yüzde 96.7’si daha önce FETÖMETRE’ye takıldı ve haklarında idari işlem yapıldı. Deniz Kuvvetleri’nde FETÖMETRE’nin radarına takılan bin 400 subay, bin 100 astsubay, 40 uzman erbaş, 85 memur/işçi olmak üzere 2 bin 625 personel terör örgütüyle ilişkisi sebebiyle ihraç edildi, 100 subay, 200 astsubay, 5 uzman erbaş tutuklandı, bin 550 kişi ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.