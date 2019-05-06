24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1125
  • 6,8521
  • 251.71
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı

Avukat Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, 'Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak noktaya taşımamalarını istediğini.' söyledi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Newroz Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ınhazırladığı bir metinde, açlık grevlerine ilişkin, "Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz." ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin İstanbul Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenledi.

Avukat Newroz Uysal, Öcalan ve İmralı’daki diğer hükümlüler Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysel Aktaş’ın imzasının bulunduğu metni okudu.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNE DE DUYARLI OLUNMALIDIR"

Uysal'ın okuduğu söz konusu metinde, "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların, çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

"AÇLIK GREVLERİNE SON VERİN ÇAĞRISI"

Söz konusu metinde, açlık grevlerine son verilmesine ilişkin çağrıda da bulunuldu. Metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır. Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır." 

Okulda şok olay: Asansör boşluğuna düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

'Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır'

'Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır'

Diyanet açıkladı! Neden 29 gün oruç tutuyoruz?

Diyanet açıkladı! Neden 29 gün oruç tutuyoruz?

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA