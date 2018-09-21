Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

‘İstanbul’u Koşuyorum’ Heyecanı Caddebostan’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Caddebostan Etabı 23 Eylül 2018 Pazar günü koşulacak. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamına alınan koşuya 2 bin kişi katılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının 3. Etabı Kadıköy Caddebostan Sahili’nde düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamı’na alınan 10 kilometrelik koşuya İstanbullular yoğun ilgi gösterirken 2 bin kişilik kontenjan doldu.

Daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile birlikte Bebek Etabı ve Üsküdar Etabı koşulan serinin 3. yarışı, 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 09:00’da Caddebostan Dalyan Parkı’nda gerçekleştirilecek. Serinin son yarışı ise Bakırköy’de yapılacak.

 

YOL YARIŞLARINA İLGİYİ ARTIRMAK İÇİN DÜZENLENİYOR

İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışları; İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yarışlar; Türkiye’deki yol yarışlarına ilgiyi artırmak, koşmaya yeni başlayanlara kısa mesafeli yarışlara alıştırmak ve koşuculara seri şekilde yarışlar sunabilmek amacıyla yapılıyor.

 

4 ETABI TAMAMLAYAN KOŞUCULAR ÖZEL MADALYAYI TAMAMLIYOR

İBB ve ilçe belediyeleri işbirliğinde 5 km ve 10 km arasında değişen mesafelerde koşulan yarışlar elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek ‘İstanbul’u Koşuyorum’ madalyasını tamamlamış olacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için; https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

 

PROGRAM

TARİH: 23 Eylül 2018 / PAZAR

YER: Caddebostan Sahili, Dalyan Parkı

SAAT: 09:00 – 11.00 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA