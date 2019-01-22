Medipol Başakşehir'in yeni transferinin Demba Ba olduğu kolundaki saatten belli oldu
Başakşehir yeni transferini farklı bir yöntemle tanıttı. Transferin Demba Ba olduğu ise kolundaki saatten anlaşıldı.
Başakşehir, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni transferini tanıttı.
Fotoğrafta suratı baykuş maskesiyle kapatılan ismin Demba Ba olduğu ise kolundaki saatten anlaşıldı.
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