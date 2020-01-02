Star.com.tr 02.01.2020 10:18 - Güncelleme: 02.01.2020 10:44

Rus basınında yer haberde, S-500 Prometheus hava savunma sisteminin Rus ordusunun envanterine girişinin 10 yıl ertelendiği belirtildi. 2015 yılında hizmete girmesi beklenen S-500 Prometheus'un testlerinin bu yıl başlayacağı haberde yer aldı.



2025'E KADAR VERİ AKTARILMAYACAK

S-500 Prometheus hava savunma sisteminin aerodinamik ve balistik hedeflerle mücadelede inanılmaz derecede etkili olduğu belirtilen haberde 2025 yılına kadar bu sistemle ilgili verilerin birliklere aktarılmayacağı aktarıldı.

10-15 YIL İÇİNDE BÖLGEDE TAM KORUMA

800 kilometrelik bir yarıçap içindeki hedefleri tespit edebildiğine dikkat çekilen S-500 Prometheus'un 600 kilometrelik bir mesafedeki hedefi başarıyla vurabildiği vurgulandı. Sistemin 10-15 yıl içinde diğer hava savunma araçlarıyla birlikte bölgenin neredeyse 300 bin kilometrekarelik bir alanın korunmasını sağlaması mümkün olacağı ifade edildi.