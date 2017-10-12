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Türkücü Gökhan Doğanay, aracında silahlı saldırıya uğradı

Türkücü Gökhan Doğanay aracıyla seyir halinde ilerlerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracına çokça kurşun isabet eden Gökhan Doğanay’ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe  E5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre türkücü Gökhan Doğanay Kartal'da bir gece kulubünde sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka aracına binerek E5 Karayolu'na çıktı. Türkücü Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişi yada kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ön koltukta bulunan Doğanay vücuduzu 3 kurşun isabet etti.  Arkadaşlarının yardımı ile türkücü Gökhan Doğanay, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı..
 
Polis türkücü Gökhan Doğanay'ın içinde bulunduğu araçta 12 adet mermi izi tespit ederken, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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