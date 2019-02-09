Çin, Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit'i öldürdü

2017'de Çin hükümeti tarafından "Karşılaşınca” ve "Atalar" adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilen dünyaca ünlü Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurehim Heyit, iki yıldır uğradığı işkencelerin ardından hayatını kaybetti.

Halk ozanı Heyit'i Çin'in büyük tartışmalara neden olan kamplarda tuutuğu ve ağır şartlarda çalıştırdığı iddia edildi.

ABDURREHİM HEYİT, NİSAN 2017'DE TUTUKLANMIŞTI

Çin polisinin Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret ettiği ve okuduğu Atalar adlı şarkıyı niçin bestelediğini ne sebeple yorumladığını sorgulamıştı.

Çin hükümeti Heyit’in yorumladığı şarkıda geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” sözlerinin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğunu söyleyerek Heyit'i tutuklandığı iddia edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Atalar şarkısının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında sorgulama yaptıktan sonra şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmıştı.

ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE UYGULADIĞI BASKI VE TUTUKLAMA