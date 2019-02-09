Çin, Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit'i öldürdü
Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
- star.com.tr
2017'de Çin hükümeti tarafından "Karşılaşınca” ve "Atalar" adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilen dünyaca ünlü Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurehim Heyit, iki yıldır uğradığı işkencelerin ardından hayatını kaybetti.
Halk ozanı Heyit'i Çin'in büyük tartışmalara neden olan kamplarda tuutuğu ve ağır şartlarda çalıştırdığı iddia edildi.
ABDURREHİM HEYİT, NİSAN 2017'DE TUTUKLANMIŞTI
Çin polisinin Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret ettiği ve okuduğu Atalar adlı şarkıyı niçin bestelediğini ne sebeple yorumladığını sorgulamıştı.
Çin hükümeti Heyit’in yorumladığı şarkıda geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” sözlerinin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğunu söyleyerek Heyit'i tutuklandığı iddia edildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre Atalar şarkısının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında sorgulama yaptıktan sonra şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmıştı.
ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE UYGULADIĞI BASKI VE TUTUKLAMA
Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan "Çin: Neredeler? Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplu gözaltılar hakkında cevap verme zamanı" başlıklı raporu Doğu Türkistan'daki baskı ve işkencenin geldiği boyutu çarpıcı örneklerle ortaya koydu.
Çin'in yıllardır Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskı ve zulüm Uluslararası Af Örgütü'nün son raporuna girdi. Çin'in esir kampına dönüştürdüğü Doğu Türkistan'daki zulmü gözler önüne seren rapora göre, Kamplarda tutulan Müslümanların sayısı hızla artıyor.
Başörtüsü, sakal, dini kitap 'aşırılık' olarak değerlendiriliyor. Yurtdışına gönderilen bir mesaj bile hapis ve aylarca sürecek işkence nedeni oluyor.
'Dönüşüm kampları'ndaki baskıya dayanamayan Uygur Türkleri intihara teşvik ediliyor.
ÇİN KAMP ALANLARINI GENİŞLETTİ
Çin'in kimliklerini unutturmak için Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak tanımladığı Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur'un tutulduğu iddia edilen siyasi eğitim kamplarının uydu görüntülerine göre genişletildiği görülmüştü.
Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, Sincan'daki "siyasi eğitim kampları"nın büyüdüğü belirlendi.
Uydu görüntülerinde kamplardaki inşaat çalışmalarının devam ettiği, gazete muhabirlerinin kasım ayındaki ziyaretinden bu yana Kaşgar kenti yakınlarındaki bir kampın iki kat genişlediği belirtildi. Uydu görüntülerinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Turfan vilayetinde yaklaşık 5 metre yüksekliğinde duvarları olan merkeze, geçen yıl hazirandan bu yana yeni binalar eklendiği öne sürüldü.
AYLARCA SÜREN HUKUKSUZ GÖZALTI
Yetkililer kampları “eğitim yoluyla dönüştürme” merkezleri olarak adlandırsa da, birçok kişi bu merkezlere “siyasi eğitim kampları” diyor. Gözaltı merkezlerine gönderilen kişiler yargılanmıyor ve bu kişilerin avukatlara erişimleri veya haklarında verilen karara itiraz hakları bulunmuyor. İnsanlar aylar boyunca gözaltında tutulabiliyor çünkü bir kişinin ne zaman “dönüştüğüne” yalnızca yetkililer karar verebiliyor.
UAÖ Doğu Asya Direktörü Nicholas Bequelin "Yüz binlerce aile, şiddetli baskılar nedeniyle parçalandı. Sevdiklerinin başına ne geldiğini bilememenin çaresizliğini yaşıyorlar. Çin yetkilileri artık bu ailelere cevap vermeli." dedi.
Daha önce kampta tutulan Kairat Samarkan gözaltına alındığında başına bir başlık geçirilmiş. Kollarına ve bacaklarına kelepçe takılan Samarkan, 12 saat boyunca sabit bir pozisyonda durmaya zorlandığını söyledi.
İÇERİ ALINAN BİR DAHA ÇIKAMIYOR
Finlandiya'da doktor Murat Harri Uygur, geçen yıl 57 yaşındaki annesinin "vatandaşlık bilgisi" öğrenmesi amacıyla Turfan yakınlarında "okula" gönderildiğini öğrendiğini, daha sonra da babasının başka bir kampa götürüldüğünü söyledi.
Anne ve babasından o günden beri haber alamadığını dile getiren Uygur, "Sanki kara delik gibi. İnsanlar oraya giriyor, fakat çıkamıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kanada'da yaşayan 34 yaşındaki Adalet Rehim, 63 yaşındaki kayınvalidesi Adalet Teyip'in Turfan'da kampta sorgu sırasında yaşamını yitirdiğini öğrendiğini belirterek, kayınvalidesinin sağlık durumunun, kampa götürülmeden önce iyi olduğunu dile getirdi.
Rehim, "Sadece onun vefat ettiğini biliyoruz. Bize cesedini göstermediler, cesedini bize vermediler" dedi.
ÜLKE DIŞINDAN İNSANLARLA TELEFONLA KONUŞMAK TUTUKLANMA SEBEBİ
Yakınlarının akıbetinden haber almaya çalışan yaklaşık 100 kişiyle görüşülerek hazırlanan rapor, Sincan bölgesindeki Uygurlara, Kazaklara ve çoğunluğu Müslüman diğer etnik gruplara yönelik toplu gözaltı, izinsiz gözetim, siyasi telkin ve zorunlu kültürel asimilasyon politikalarına bir son verilmesi çağrısında bulunuyor.
Rapora göre Aşırılıkla Mücadele Düzenlemesi'nin kabul edildiği Mart 2017’den bu yana, Sincan bölgesinde kamplara kapatılan ve çoğunluğu Müslüman olan etnik grupların sayısı hızla artıyor.
Düzenlemeye göre “normal” olmayan sakal bırakmak, peçe veya başörtüsü takmak, namaz kılmak, oruç tutmak, alkol almamak ya da İslam veya Uygur kültürüyle ilgili kitaplar veya yazılar bulundurmak da dahil olmak üzere, dini veya kültürel aidiyetin açık veya hatta özel alanda sergilenmesi “aşırılık” olarak değerlendiriliyor.
Çalışma veya eğitim amacıyla özellikle Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu ülkelere gitmek ya da Çin dışında yaşayan insanlarla iletişim kurmak da insanları şüpheli konumuna düşüren temel sebepler arasında bulunuyor.
TUTUKLU UYGURLARA İŞKENCE
New York Times'ın yayınladığı bir makaleye göre Çin kamplardaki baskı ve iştencelerden bazıları şunlar;
• Tutukluları Zorla Çince şarkı söylemeye icbar etmek
• Rutin ve programlı olarak yapılan Konferansları dinlettirmek
• Tutukluların kendilerini aşağılamaları için “ öz eleştiri “ adı verilen rutin toplantı seanslarına katılmaya zorlamak
• Tutukluların ne zaman serbest bırakılacağını bilmemeleri
• Sürekli endişe, korku ve içlerini kemiren sürekli kaygı ve deprasyon hali
ULUSLARARASI KURUMLARDAN TEPKİLER
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.
Örgüt temsilcileri, toplantıda yaptıkları sunumlarda, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' duyurmuştu.
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