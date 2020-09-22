22 Eylül 2020 Salı 17:35 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:35

Dünyanın önde gelen renkli değerli taş uzmanlarından biri olarak kabul edilen Sanan Mustafayev, Doğu Afrika'dan Asya'ya ve bunların arasındaki her yerde dünyanın en değerli taşlarını tedarik etme konusunda deneyime sahip olan Sanan & Co şirketiyle, dünyanın dört bir yanındaki madencilik bölgelerinde kaliteyi inanılmaz bir fiyata elde etmesine olanak tanıyan güçlü ittifaklar geliştirmiş.

Sanan, 2016 yılında Moskova Devlet Üniversitesinde Yüksek Lisans Değerli Taşlar Uzmanlık - Gemolog programını tamamladıktan sonra, değerli taşların dağıtımında yeni pazarlar ve kanallar geliştirme düşüncesiyle sahibi olduğu şirketi kurdu. Sanan, çalışmaları ile ünlüler, lüks kuyumcular ve uluslararası markaların beğenilerine hitap etmeye odaklanıyor.

Sanan & Co’nun hizmetleri arasında değerli taşların tedarik edilmesi, tasarım danışmanlığı ve renk trendlerinin tahmin edilmesi ve daha birçok hizmet yer almaktadır. Sanan, mevcut pazar faaliyetlerinden haberdar olmak ve özel buluntular için dikkatli olmak için sürekli olarak madencilik ve kesim bölgelerine seyahat eder. Kariyerini bir ayrıcalık ve tutkusu olarak görüyor.

SAHTECİLİĞE DİKKAT

Ünlü değerli taş uzmanı, yükselen fiyatlarla birlikte artan sahteciliğe karşı kullanıcıyı uyardı.

Mustafayev, sahteciliğe karşı kullanıcının kendisini nasıl koruyacağına ilişkin; "Teknoloji sayesinde, Doğa Ana’ nın kristalleri yetişdirdiyi sıcaklık ve basınc ortamının aynısı sağlanarak, kristalin çeşidine göre gereken elementler eklenerek, nerede ise degerli taşların her türünü ister Yakut, Zümrut olsun ister Elmas ve ya Safir, hepisini üretmek mümkün. Ve uzman olmayan birinin, sentetik taşları doğal taşlardan çıplak gözle ayırd etmesi mümkün değil. Bu yüzden, aldığınız degerli taş içeren her bir pahalı eşya için, degerli taşı tespit eden GİA GRS ve GÜBELİN gibi dünya çapında kabul edilmiş laboratuvar sertifikası istemeniz hakkınızdır." ifadelerini kullandı.