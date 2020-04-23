Azerbaycan'dan S-125 hava savunma sistemi atışları

23 Nisan 2020 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:42

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2020 Yılı Harbe Hazırlık Planı kapsamında Azerbaycan Hava Kuvvetleri mensubu hava savunma birlikleri, geçtiğimiz günlerde S-300PMU2 Favorit (NATO Rapor Adı: SA-20 Gargoyle) Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) ile çeşitli harbe hazırlık eğitimleri icra etmişlerdi. S-300PMU2 Favorit’in ardından S-125 HSS de harbe hazırlık eğitimleri kapsamında görücüye çıktı.

Eğitim senaryosu gereği düşman hava hedeflerini tespit eden S-125 personeli, düşman hedefi imha etmek için S-125 ile fiili atışlarda bulundular. Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan S-125 Hava Savunma Sistemi, 15 kilometre menzile ve 10 kilometre irtifa sınırına sahiptir.