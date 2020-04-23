İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9429
  • EURO
    7,4958
  • ALTIN
    385.179
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Azerbaycan'dan S-125 hava savunma sistemi atışları
Savunma

Azerbaycan'dan S-125 hava savunma sistemi atışları

23 Nisan 2020 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:42
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 2020 Yılı Harbe Hazırlık Planı kapsamında Azerbaycan Hava Kuvvetleri mensubu hava savunma birlikleri, geçtiğimiz günlerde S-300PMU2 Favorit (NATO Rapor Adı: SA-20 Gargoyle) Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) ile çeşitli harbe hazırlık eğitimleri icra etmişlerdi. S-300PMU2 Favorit’in ardından S-125 HSS de harbe hazırlık eğitimleri kapsamında görücüye çıktı.

Eğitim senaryosu gereği düşman hava hedeflerini tespit eden S-125 personeli, düşman hedefi imha etmek için S-125 ile fiili atışlarda bulundular. Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan S-125 Hava Savunma Sistemi, 15 kilometre menzile ve 10 kilometre irtifa sınırına sahiptir.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.